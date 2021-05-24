24 мая коронавирус в Киеве обнаружили еще у 125 человек. С начала пандемии Covid-19 заболело уже 204 276 киевлян.

Шесть человек не смогли преодолеть болезнь (за все время пандемии – 5 023).

Выздоровели в течение 23 мая 2 740 человек (всего – 147 712).

Всего сейчас Covid-19 болеет 2 621 человек.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: