24 мая коронавирус в Киеве обнаружили еще у 125 человек. С начала пандемии Covid-19 заболело уже 204 276 киевлян.
Шесть человек не смогли преодолеть болезнь (за все время пандемии – 5 023).
Выздоровели в течение 23 мая 2 740 человек (всего – 147 712).
Всего сейчас Covid-19 болеет 2 621 человек.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.