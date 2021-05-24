На фоне чудовищного по своему размаху роста заболеваемости Covid-19, уже зарегистрировано более 20 млн случаев, Индия столкнулась с еще одной смертельно опасной напастью – мукормикозом, больше известным как “черная плесень” или “черный грибок”.

По состоянию на 22 мая, власти Индии заявили о почти 9 тыс. случаев данной патологии. И это только по официальным сведениям. В реальности, рискнем предположить, ситуация с мукормикозом куда страшнее и опаснее.

Почему столько редкое заболевание набрало такую силу? И стоит ли опасаться Украине появления “черной плесени” на своей территории? По просьбе Фактов ICTV на эти и другие вопросы отвечает терапевт-отоларинголог Виктор Братченко.

— Заболевание это действительно встречается крайне редко. До пандемии в Индии его фиксировали всего 20-40 случаев в год. Но нарастать мукормикоз начал именно во время второй волны Covid-19 в Индии, — отметил Виктор Братченко.

По словам врача, взаимосвязь “черной плесени” и коронавирусной инфекции в данном случае — более чем очевидна. И вот почему.

Начать с того, что мукормикоз или Mucorales не является заразным, то есть он не передается от человека к человеку. Его порождают сапрофитные грибы, которые питаются разлагающейся органикой. Вот почему место обитания “черного гриба” в основном — гниющие растения, почва.

Что до людей, то наша иммунная система очень устойчива к “черной плесени”. Пробить иммунку человека она может разве что только, если она крайне ослаблена. Например, сахарным диабетом, онкологией, ВИЧ.

— Помимо ослабленной иммунной системы, серьезным фактором являются стероидные гормоны и иммунодепрессанты, которые используют при лечении Covid-19 у пациентов, имеющих предрасположенность к мукормикозу, — говорит Виктор Братченко.

Мукормикоз – изначально очень тяжелая патология с высокой смертностью на фоне терапии. Если поражены лицевые части – носовые пазухи, глазные орбиты, головной мозг, летальность составляет 60%. Если же эта черная гниль затронула легкие, тут речь идет о 80-95% летальных исходов.

Вероломность “черной плесени” заключатся в том, что она нападает на человека, который уже идет на поправку после коронавирусной инфекции. Но ослабленный организм, плюс предрасположенность, плюс тяжелые антибиотики играют здесь роковую роль.

Лечение мукормикоза – сочетанное: токсичные противогрибковые антибиотики и хирургическое вмешательство с целью удаления пораженных грибком органов (частей лица, глаз, части легких).

По словам Виктора Братченко, еще одним фактором, провоцирующим мукормикоз, являются аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об их способности давать внутрибольничные инфекции говорится и пишется много. Особенно на фоне крайне жестких препаратов (глюкокортикоиды, препараты иммуносупрессивного действия), с помощью которых врачи пытаются укротить цитокиновый шторм — потенциально летальную реакцию иммунной системы.

Доберется ли “черная плесень” до Украины

Виктор Братченко не исключает такую возможность. Во-первых, всплеск заболеваемости мукормикозом уже зафиксирован в Пакистане и России. Во-вторых, случаи “черного грибка” имели место быть и в ряде западных стран на фоне уже упомянутых стероидов, иммунодепрессантов и ИВЛ при лечении коронавирусной инфекции у людей, страдающих сахарным диабетом. Строго говоря, речь идет об еще одном осложнении, которое дает Covid-19.

Однако, поскольку, как говорилось выше, “черный грибок” не передается от человека к человеку, об эпидемической угрозе мукормикоза говорить не приходится.

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