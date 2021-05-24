Министерство здравоохранения Украины проводит переговоры по поводу переноса сроков поставки вакцин против коронавируса в Украину. В ведомстве хотят, чтобы страна получила вещество раньше.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

— Я уже начал процесс переговоров о переносе поставок с четвертого квартала 2021 года на летние месяцы. Плюс ведутся переговоры с компаниями, с которыми раньше активных переговоров не было, о приоритетности поставок летом, — заявил Виктор Ляшко.

По его словам, Минздрав готовится открыть еще больше центров вакцинации в стране. Однако это случится, когда в Украине будет больше вакцин от коронавируса.

Вакцинация против коронавируса

В феврале 2021 года в Украине начали проводить вакцинацию против коронавируса.

Однако в стране фиксируется дефицит вещества, в связи с этим иммунизация проходит медленно.

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Источник: LB.ua