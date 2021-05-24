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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

На Эвересте Covid-19 заразились альпинисты и гиды

еверест

На Эвересте в базовом лагере альпинистов произошла вспышка коронавирусной инфекции. Среди 100 заболевших альпинисты и работники базы.

По словам руководителя австрийской группы Лукаса Фуртенбаха, было остановлено восхождение его экспедиции после того, как  семь гидов получили положительный тест на Covid-19. Власти Непала официально отрицают, что на Эвересте произошла вспышка коронавируса.

Китай уже на прошлой неделе отменил восхождение со своей стороны, опасаясь заражения с непальской стороны.

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— Учитывая все известные нам подтвержденные случаи, подтвержденные пилотами (спасателями), страховыми компаниями, врачами, руководителями экспедиций… у меня есть положительные тесты, чтобы мы могли это доказать. В базовом лагере у нас есть минимум 100 человек с положительным диагнозом на Covid-19, и тогда цифры могут быть примерно 150 или 200, — заявил Фуртенбах.

В Непале сейчас рекордное число новых заражений коронавируса и смертей. По официальным данным за пятницу, подтверждено 8 607 новых случаев инфицирования и 177 смертельных исходов.

Согласно статистике Минздрава Украины, по состоянию на 24 мая коронавирус подтвердили еще у 1 334 человек.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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