На Эвересте в базовом лагере альпинистов произошла вспышка коронавирусной инфекции. Среди 100 заболевших альпинисты и работники базы.
По словам руководителя австрийской группы Лукаса Фуртенбаха, было остановлено восхождение его экспедиции после того, как семь гидов получили положительный тест на Covid-19. Власти Непала официально отрицают, что на Эвересте произошла вспышка коронавируса.
Китай уже на прошлой неделе отменил восхождение со своей стороны, опасаясь заражения с непальской стороны.
— Учитывая все известные нам подтвержденные случаи, подтвержденные пилотами (спасателями), страховыми компаниями, врачами, руководителями экспедиций… у меня есть положительные тесты, чтобы мы могли это доказать. В базовом лагере у нас есть минимум 100 человек с положительным диагнозом на Covid-19, и тогда цифры могут быть примерно 150 или 200, — заявил Фуртенбах.
В Непале сейчас рекордное число новых заражений коронавируса и смертей. По официальным данным за пятницу, подтверждено 8 607 новых случаев инфицирования и 177 смертельных исходов.
Согласно статистике Минздрава Украины, по состоянию на 24 мая коронавирус подтвердили еще у 1 334 человек.
Источник: The Guardian