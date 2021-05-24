На Эвересте в базовом лагере альпинистов произошла вспышка коронавирусной инфекции. Среди 100 заболевших альпинисты и работники базы.

По словам руководителя австрийской группы Лукаса Фуртенбаха, было остановлено восхождение его экспедиции после того, как семь гидов получили положительный тест на Covid-19. Власти Непала официально отрицают, что на Эвересте произошла вспышка коронавируса.

Китай уже на прошлой неделе отменил восхождение со своей стороны, опасаясь заражения с непальской стороны.