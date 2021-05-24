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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Одна область в Украине готова перейти в зеленую зону

Коронавірус, карантин

Данные Министерства здравоохранения Украины свидетельствуют, что в Винницкой области все показатели по Covid-19 соответствуют зеленой зоне карантина. Также частично соответствуют зеленой зоне показатели еще в пяти регионах.

Согласно постановлению № 1236 в Украине действует четыре уровня эпидемической опасности, по которым устанавливаются те или иные ограничительные меры.

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Зеленый уровень — тот показатель, который будет достигнут для ослабления или отмены противоэпидемических мероприятий. Он может быть установлен при условии, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины не будет превышать 50 процентов эпидемического порога, установленного для соответствующего региона. Второй критерий — выявление случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена) — менее 5 процентов.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах считает, что Олимпийские игры в Токио состоятся 23 июля – 8 августа несмотря на сопротивление общественности Японии. В части страны восходящего солнца объявлено чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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