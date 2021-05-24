Здоровый образ жизни существенной снижает риск деменции, несмотря на семейный анамнез. Американская кардиологическая ассоциация подготовила на эту тему большой доклад, который был представлен на авторитетном международном форуме по кардиометаболическому здоровью 20-21 мая 2021 года.

Серьезный фактор риска развития деменции — наследственность. Связи первой степени родства с родителями, братом или сестрой, страдающих деменцией, увеличивают риск слабоумия у человека почти на 75% по сравнению с теми, у кого нет близких родственника с такой патологией.

Ученые называют и другие, более общие факторы риска деменции: возраст, пол, расу, образование, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет 2 типа, депрессию.

— Помимо генетических факторов развития деменции, есть и негенетические, такие как режим питания, физическая активность и статус курения, которые также представляют собой зону риска, — объясняет автор исследования доктор философии, доцент кинезиологии Анжелика Бреллентин.

По словам ученой, если устранить негенетические факторы, риск деменции, даже при наличии неблагополучной наследственности, существенно снижается.

В ходе исследования ученые проанализировали информацию о здоровье более 300 тыс мужчин и женщин в возрасте от 50 до 73 лет. Все они не страдали деменцией в начале исследования и заполнили анкеты о семейном анамнезе и образе жизни.

Участникам давали по одному баллу за каждый из шести видов здорового образа жизни, которым они следовали, в том числе:

здоровая диета с большим количеством фруктов и овощей и меньшим количеством обработанного мяса и рафинированного зерна;

физическая активность, от умеренной до высокой – не менее 150 минут в неделю;

сон от 6 до 9 часов каждый день;

умеренное употребление алкоголя;

отказ от курения

Затем исследователи наблюдали за участниками в течение восьми лет, чтобы отслеживать, у кого развилось слабоумие, а у кого нет.

В ходе наблюдения выяснилось, что следование всем образцам здорового образа жизни снижает риск деменции почти вдвое по сравнению с двумя или меньшим количеством видов здорового образа жизни.

По мнению ученых, это может означать, что люди, которые знают, что у них повышенный риск деменции, могут сами проявить инициативу и предпринять важные шаги для снижения вероятности развития деменции и сохранения здоровья мозга.

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Источник: Heart