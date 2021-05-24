В Украине могут ввести обязательную вакцинацию от Covid-19 для педагогов. В правительстве уже разрабатывают механизм действия. Пока же в школах не требуют учителей прививаться от Covid-19 в обязательном порядке.

Эти меры необходимы, поскольку, по словам министра образования Сергея Шкарлета, учителя — потенциальные носители вируса, которые тесно общаются с детьми и коллегами. Читайте Когда Covid-19 станет обычной простудой - исследование — Дети меньше болеют, но они тоже являются носителями. Надо подумать о том, возможно, нужно в квалификационную характеристику профессии внести обязательно либо вакцинацию, либо ПЦР-тест, — заявил Шкарлет. В Украине уже прошел первый этап вакцинации против коронавируса учителей. Почти 14 тыс. педагогов, которые привлечены к проведению внешнего независимого оценивания в 2021 году привиты.