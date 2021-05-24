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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Прививка от Covid-19 может стать обязательной для учителей — Шкарлет

ЗНО, ДПА, школа, школярі, учні

В Украине могут ввести обязательную вакцинацию от Covid-19 для педагогов. В правительстве уже разрабатывают механизм действия. Пока же в школах не требуют учителей прививаться от Covid-19 в обязательном порядке.

Эти меры необходимы, поскольку, по словам министра образования Сергея Шкарлета, учителя — потенциальные носители вируса, которые тесно общаются с детьми и коллегами.

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— Дети меньше болеют, но они тоже являются носителями. Надо подумать о том, возможно, нужно в квалификационную характеристику профессии внести обязательно либо вакцинацию, либо ПЦР-тест, — заявил Шкарлет.

В Украине уже прошел первый этап вакцинации против коронавируса учителей. Почти 14 тыс. педагогов, которые привлечены к проведению внешнего независимого оценивания в 2021 году привиты.

Источник: РБК-Украина

Фото: УНИАН

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