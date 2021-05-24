С начала вакцинальной кампании в Украине уже прошло ровно три месяца. За это время прививки против Covid-19 получили 1 054 139 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. С 17 по 23 мая 2021 года в стране прививки получили 95 587 человек, из них вакцинировано первой дозой — 38 308 человек, второй дозой — 57 279 человек. ​

А за сутки, 23 мая, 1 325 человек вакцинировались против коронавируса. Одну дозу получил 321 человек, полностью иммунизированы — 1 004 человека.

Наибольшее количество прививок 23 мая 2021 года провели в Харьковской области – 300 прививок, а за весь период вакцинальной кампании – в г. Киеве – 109 110 прививок.

Вакцинацию осуществляли 28 мобильных бригад, а в течение суток работало 17 пунктов прививки.

По состоянию на 24 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 584 464 человека.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация против коронавируса началась 24 февраля. Тогда людей прививали препаратом индийского производства CoviShield компании AstraZeneca.

За три месяца страна получила поставку вакцин от компаний: AstraZeneca (Covishield), Sinovac (CoronaVac), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), AstraZeneca-SkBio произведенной SK Bioscience, Южная Корея.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что до конца 2021 года все, кто хочет вакцинироваться, смогут это сделать. Также он планирует в течение лета вакцинировать 5 млн украинцев.

Фото: Черновицкая ОГА