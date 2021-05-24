Наиболее быстрый способ наладить собственное производство вакцин против коронавируса в Украине — это трансфер технологий, когда компания передает технологию с полным циклом заводу-изготовителю.
Однако без изменений на законодательном уровне это невозможно, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
— Есть различные механизмы сотрудничества между производителем и площадкой, которая получает технологии…
При обсуждении трансфера технологий иногда есть определенные предостережения от компании, которая передает технологии, об особенностях дальнейшего функционирования этой площадки. Поэтому, я думаю, что без изменений в законодательстве это не может быть реализовано, — отметил Виктор Ляшко.
По его словам, в Украине минимум три завода готовы принять такие технологии, однако конкретные предприятия он не назвал.
— Но пока нет подписанных меморандумов и нет понимания, что должно гарантировать государство, чтобы это произошло. Пока все еще на стадии переговоров, — добавил министр.
Производство вакцин
Из-за нехватки вакцин от коронавируса в мире некоторые страны начали собственное производство веществ.
Однако Украина пока только закупает партии готовых вакцин.
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Источник: LB.ua