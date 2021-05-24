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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Трансфер технологий: Ляшко рассказал, как можно наладить производство вакцин

вакцина

Наиболее быстрый способ наладить собственное производство вакцин против коронавируса в Украине — это трансфер технологий, когда компания передает технологию с полным циклом заводу-изготовителю.

Однако без изменений на законодательном уровне это невозможно, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

— Есть различные механизмы сотрудничества между производителем и площадкой, которая получает технологии…

При обсуждении трансфера технологий иногда есть определенные предостережения от компании, которая передает технологии, об особенностях дальнейшего функционирования этой площадки. Поэтому, я думаю, что без изменений в законодательстве это не может быть реализовано, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, в Украине минимум три завода готовы принять такие технологии, однако конкретные предприятия он не назвал.

— Но пока нет подписанных меморандумов и нет понимания, что должно гарантировать государство, чтобы это произошло. Пока все еще на стадии переговоров, — добавил министр.

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Производство вакцин

Из-за нехватки вакцин от коронавируса в мире некоторые страны начали собственное производство веществ.

Однако Украина пока только закупает партии готовых вакцин.

Подробнее о возможности производства вакцин в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: LB.ua

Фото: Depositphotos

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