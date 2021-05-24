В Киеве за ночь пересадили шесть донорских органов

Этой ночью, 24 мая, в разных больницах Киева спасли шесть жизней благодаря посмертной трансплантации органов. Врачи пересадили сердце, печень и четыре почки.

Об этом сообщила журналист телеканала СТБ Ирина Заславец. По ее словам, недавно появление одного донора органов считалось скорее чудом, а здесь почти одновременно появилось сразу два донора и их родные дали согласие на забор органов.

Донорами органов стали 57-летняя женщина и 59-летний мужчина, которые умерли от инсульта.

Врачи из Института сердца пересадили сердце 29-летнему мужчине из Сумщины. Три года назад его орган поразила инфекция.

— Трансплантацию трех почек провели в Киевской областной больнице: новые почки получили 30-летняя Илона из Канева, 50-летний и 35-летний киевляне. Четвертую почку получил пациент Киевского городского центра нефрологии и гемодиализа 60-летний Сергей, — отметила она.

Пересадку печени провели в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. Шалимова. Новый орган получила женщина из Черкасской области.















В Киеве за ночь пересадили шесть органов от двух умерших доноров / 4 фотографии

Подбор каждой пары донор-реципиент осуществлялся Единой информационной системой трансплантации (ЕДИСТ) автоматически.

В Киевском городском центре нефрологии и диализа впервые трансплантировали почку от посмертного донора. Орган получил 40-летний киевлянин, у которого в 2016 году отказали почки.

Источник: Ирина Заславец

Фото:Ирина Заславец