Всемирная организация здравоохранения заявила, что реальное число погибших от пандемии может быть в два или три раза выше, чем отмечают официальные статистические данные.

С начала пандемии от Covid-19 умерли не менее 115 тыс. медицинских работников, заявил в понедельник глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, призвав к увеличению масштабов вакцинации во всех странах.

— В течение почти 18 месяцев медицинские работники во всем мире стояли на грани жизни и смерти. Они спасли бесчисленное количество жизней и боролись за других. По нашим оценкам, по меньшей мере 115 тыс. медицинских работников заплатили самую высокую цену, помогая другим, — подчеркнул он.

Он призвал те страны, у которых есть большие запасы вакцин от коронавируса, поделиться ими с другими государствами и активизировать сотрудничество для увеличения производства и распространения препаратов.

Вакцина от Covid-19

ВОЗ и другие организации разработали инициативу COVAX — глобальную программу обмена вакцинами против Covid-19 в разные государства.

Однако, по его словам, она по-прежнему сильно недофинансируется. В свою очередь это задерживает поставки вакцин против коронавируса в более бедные страны.

Источник: CHA