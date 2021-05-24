PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

В Индии зафиксировано заражение желтым грибком, который опаснее черного

Индия, пандемия

Индию поразил желтый грибок, который еще более опасен, чем черный или белый. В серьезных случаях желтый грибок может вызвать выделение гноя и медленное заживление всех ран.

На фоне растущих случаев заражения черным грибком в нескольких штатах Индии, об одном случае заражения желтым грибком сообщается с Газиабад в штате Уттар-Прадеш. Сейчас зараженный пациент проходит лечение в больнице.

Симптомами желтого грибка является потеря аппетита, потеря веса. В серьезных случаях он может привести к отказу органов, медленному заживлению ран, также возможен некроз тканей.

Некоторые эксперты заявляют, что в группе риска те, у кого слабый иммунитет, люди, страдающие сахарным диабетом, раком и другими сопутствующими заболеваниями. Нужно быть начеку и при первых признаках заболевания обращаться к врачу.

Читайте
Когда в Украине запустят паспорта вакцинации - Минцифры назвало дату

В основном грибковая инфекция вызвана низким уровнем гигиены. Очень важно очистить территорию вокруг дома и поддерживать чистоту.

Влажность дома также важна, поэтому ее следует постоянно измерять, поскольку слишком большая влажность может способствовать росту бактерий и грибков. Правильный уровень влажности составляет от 30% до 40%. Отметим, что легче бороться с низкой влажностью, чем иметь слишком много влаги.

В Индии фиксируют рост количества случаев черного грибка. В стране выявили более 8 800 случаев болезни.

Источник: DNA.

Фото: Depositphotos

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка