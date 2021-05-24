В Украине более чем в 2,5 раза выросла смертность от Covid-19

В Украине в марте зафиксировали наибольшее количество летальных исходов за все время пандемии — 8 104 смерти. По сравнению с февралем это скачок более чем в 2,5 раза.

Об этом свидетельствуют данные компании Opendatabot со ссылкой на данные Госстата. Количество смертей от заболеваний органов дыхания, подсчет которых ведется отдельно от Covid-19, выросло за месяц на 50%. А по сравнению с мартом 2020 года этот показатель увеличился почти вдвое.

Всего в марте умерло 64 938 украинцев, то есть за месяц общая смертность выросла на 26%. В 2020 году разница с февралем составляла всего 2,5%. По сравнению с показателями прошлого марта общая смертность в 2021 году выросла на 34%.

— Данные о смертности — это база для принятия решений государства и общины. Данные Госстата до сих пор опаздывают почти на два месяца, и мы не можем реально оценить масштабы смертности в Украине сейчас, — отметили в компании.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 24 мая коронавирус подтвердили еще у 1 334 человек. От Covid-19 за сутки выздоровели 6 999 человек, а умерли — 68 пациентов.

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 за сутки зарегистрировали в Днепропетровской (190), Николаевской (151), Киеве (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.

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Источник: Opendatabot