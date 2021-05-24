Согласно статистике Минздрава Украины, по состоянию на 24 мая коронавирус подтвердили еще у 1 334 человек, общее количество инфицированных — 2 183 855. Среди них — 86 детей и 21 медработник.

От Covid-19 за сутки выздоровели 6 999 человек, полностью преодолели болезнь 1 957 560 украинцев. Госпитализировали за сутки 1 019 пациентов.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 49 436 больных, за сутки зафиксировали 68 новых летальных случаев.

За сутки методом ПЦР протестовали 8 684 человека, методом ИФА — 1 462, экспресс-тестами — 5 951. С начала пандемии в Украине сделали 10 022 457 ПЦР-тестов.

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 за сутки зарегистрировали в Днепропетровской (190), Николаевской (151), Киеве (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев — 125 случаев;

Винницкая область — 39 случаев;

Волынская область — 67 случаев;

Днепропетровская область — 190 случаев;

Донецкая область — 42 случая;

Житомирская область — 48 случаев;

Закарпатская область — 7 случаев;

Запорожская область — 54 случая;

Ивано-Франковская область — 35 случаев;

Киевская область — 75 случаев;

Кировоградская область — 4 случая;

Луганская область — 13 случаев;

Львовская область — 41 случай;

Николаевская область — 151 случай;

Одесская область — 29 случаев;

Полтавская область — 7 случаев;

Ровенская область — 46 случаев;

Сумская область — 33 случая;

Тернопольская область — 55 случаев;

Харьковская область — 101 случай;

Херсонская область — 26 случаев;

Хмельницкая область — 16 случаев;

Черкасская область — 69 случаев;

Черновицкая область — 35 случаев;

Черниговская область — 26 случаев.

Для сравнения, 23 мая коронавирус в Украине подтвердили у 2 533 человек. Согласно статистике Минздрава, от Covid-19 по состоянию на 23 мая умерли 89 человек, выздоровели за сутки 8 937 больных.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.