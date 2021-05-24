ВОЗ создала бота Флоранс, который помогает бросить курить

Всемирная организация здравоохранения совместно с компаниями Soul Machines, Amazon Web Services и Google Cloud разработали бота с искусственным интеллектом по имени Флоранс, который помогает бросить курить.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины. По словам экспертов, бот поможет людям бросить курить.

Флоранс пока функционирует только на английском и русском языках. Он работает круглосуточно и без выходных.

Бот может рассказать о проверенных методах борьбы с курением, а также том, почему стоит отказаться от табака. С Флоранс можно общаться голосом, однако если она не будет понимать, можно переключиться на текстовые сообщения.

— Привет, я Флоранс из ВОЗ. Я хочу поговорить с вами о вреде употребления табака, в частности курения. Сейчас, во время пандемии Covid-19, как никогда важно отказаться от курения. Я здесь, чтобы помочь вам в этом, — говорит бот.

В ЦОС отметили, что сейчас в мире насчитывается 1,3 млрд курильщиков. Многие из них хотят бросить курить, но им не хватает необходимой поддержки. В Украине доля взрослых курильщиков, которые бросили курить лишь 1,2%, хотя более чем половина тех, кто употребляет табак, хотят избавиться от своей зависимости.

Почему стоит бросить курить

Курение вызывает 15 видов онкологических заболеваний. Химические соединения, которые есть в сигаретном дыме, ослабляют иммунную систему и делают невозможным полноценную борьбу с раковыми клетками.

Также дым может повредить или изменить ДНК клетки, что не позволяет ей нормально функционировать – это и вызывает рак. Курение негативно влияет на дыхательные пути, сердечно-сосудистую систему. Также оно может вызвать остеопороз, катаракту, слепоту, пародонтоз, бесплодие и импотенцию.

Подробнее о том, почему стоит бросить курить, читайте на Фактах ICTV.

Источник: ЦОЗ