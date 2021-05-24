Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на брифинге об угрозе нового смертоносного вируса.

С начала пандемии коронавируса обнаружили 167 млн ​​случаев заражения, умерли от него 3,4 млн пациентов.

— Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии, — сказал Гебрейесус. Согласно эволюционными оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний.

Коронавирус постоянно мутирует. И хотя в ВОЗ утверждали, что появление нового вируса трудно спрогнозировать, то уже сейчас появились индийский, южноафриканский и британский штаммы Covid-19.

Количество умерших от него только в Латинской Америке уже превысило 1 млн человек.

Ученые же из США и Малайзии обнаружили еще один неизвестный ранее человечеству коронавирус. Он, скорее всего, передается человеку от собак.

Еще в начале мая доктор Дэвид Набарро, спецпосланник ВОЗ по борьбе с пандемией коронавируса предупредил о том, что большая часть стран переходит в “очень, очень темный период”.

В США у некоторых подростков и людей молодого возраста, получивших вакцину от Covid-19, начали фиксировать случаи миокардита (тяжелого воспалительного процесса среднего слоя сердца).

Источник: ВОЗ