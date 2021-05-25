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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Мужчине, который был слепым 40 лет, частично вернули зрение

глаза

Французские врачи частично вернули зрение человеку, который был слепым 40 лет, потому что страдал пигментным ретинитом.

Пигментный ретинит   это наследственное заболевание, которое поражает сетчатку и приводит к медленной потере зрения на обоих глазах. Все начинается с потери ночного и бокового зрения и заканчивается слепотой.

Пигментный ретинит считался неизлечимым заболеванием. Теперь есть способ вернуть зрение людям с этим диагнозом.

Оптогенетическая терапия – инновационный метод лечения пигментного ретинита. Она стала возможной после открытия опсинов — светочувствительных каналов, которые через приток ионов вызывают деполяризацию или гиперполяризацию клеток.

Терапия заключается в том, что в ганглиозные клетки сетчатки с помощью инъекции доставляются вирусные векторы. Они кодируют светочувствительный ионный канал.

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Затем на пациента надевают специальные защитные очки, которые преобразуют свет в монохромные изображения и посылают их на сетчатку. Эти световые волны активируют опсины ганглионарных клеток сетчатки, и сигнал от них поступает в мозг. Таким образом человек получает возможность различать предметы.

Эксперименты были проведены на обезьянах, но в полной мере оценить, что видело животное, не представлялось возможным.

Теперь же ученые знают, что после процедуры пациент различает предметы, лежащие перед ним (в 92 % случаев), а также смог посчитать их (в 63 %).

Сейчас в мире около двух миллионов людей с этим заболеванием. Для лечения безуспешно пытались применять стволовые клетки, каннабиоиды и генную терапию.

При работе за компьютером максимально ограничьте применение ламп с белым или синеватым светом. Желтый свет – лучший для глаз. Синий же свет слепотой он не грозит, но напряжение и усталость глазам обеспечит.

Источник: Nature Medicine.

Фото: Pixabay

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