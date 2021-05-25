Французские врачи частично вернули зрение человеку, который был слепым 40 лет, потому что страдал пигментным ретинитом.

Пигментный ретинит это наследственное заболевание, которое поражает сетчатку и приводит к медленной потере зрения на обоих глазах. Все начинается с потери ночного и бокового зрения и заканчивается слепотой.

Пигментный ретинит считался неизлечимым заболеванием. Теперь есть способ вернуть зрение людям с этим диагнозом.

Оптогенетическая терапия – инновационный метод лечения пигментного ретинита. Она стала возможной после открытия опсинов — светочувствительных каналов, которые через приток ионов вызывают деполяризацию или гиперполяризацию клеток.

Терапия заключается в том, что в ганглиозные клетки сетчатки с помощью инъекции доставляются вирусные векторы. Они кодируют светочувствительный ионный канал.

Затем на пациента надевают специальные защитные очки, которые преобразуют свет в монохромные изображения и посылают их на сетчатку. Эти световые волны активируют опсины ганглионарных клеток сетчатки, и сигнал от них поступает в мозг. Таким образом человек получает возможность различать предметы.

Эксперименты были проведены на обезьянах, но в полной мере оценить, что видело животное, не представлялось возможным.

Теперь же ученые знают, что после процедуры пациент различает предметы, лежащие перед ним (в 92 % случаев), а также смог посчитать их (в 63 %).

Сейчас в мире около двух миллионов людей с этим заболеванием. Для лечения безуспешно пытались применять стволовые клетки, каннабиоиды и генную терапию.

При работе за компьютером максимально ограничьте применение ламп с белым или синеватым светом. Желтый свет – лучший для глаз. Синий же свет слепотой он не грозит, но напряжение и усталость глазам обеспечит.

Источник: Nature Medicine.