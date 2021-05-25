Некоторые наши представления о полезном питании и о вредной пище — устаревшие. Диетолог Ольга Безуглая в интервью журналистке телеканала СТБ Анастасии Ечкаловой прокомментировала несколько очень распространенных утверждений относительно способов потери нежелательных килограммов. Правдивы ли они? Или же просто очередные мифы, которые передаются из уст в уста теми, кто стремится найти чудодейственный рецепт заветной стройности? Итак…

Правда ли, что можно худеть только благодаря определенным продуктам, таким, например, как грейпфрут или ананас?

На самом деле — нет, таких чудодейственных продуктов не существует. Просто мы привыкли наделять невероятными способностями то, что у всех на слуху. Например, семена чиа или авокадо.

Но нужно понимать главное: мы худеем в любом случае, если у нас нормальный метаболизм, если питаемся сбалансировано. Если двигаемся в течение дня. Если не имеем хронических заболеваний, способствующих набору веса.

Мы ведь отлично понимаем: если в нашем повседневном рационе много сахара и сладостей, то лишние кило нам обеспечены. И стоит эти вкусности убрать, как вес начнет исчезать. Поэтому я — за сбалансированный рацион.

Если моей подруге подошла диета, то и мне подойдет тоже

Абсолютно неверно. Каждый из нас является индивидуальной личностью. Сегодня будущее за персонализированным питанием. И не всегда то, что подошло вашей подруге, соседке, подойдет вам. Потому что у кого-то один тип метаболизма, а у кого-то совсем другой, и другие потребности в питательных веществах.

Похудеть можно, если есть часто и понемногу

Это также пережиток диетологии. Раньше действительно считалось, что худеть можно, если есть только обезжиренное, только понемногу, но часто.

Современная диетология меняет свои подходы. В том смысле, что худеть можно и при нормальном, трехкратном режиме питания с учетом корректных размеров порций и определенного количества клетчатки.

Я, например, применяю трехкратное питание, за счет которого, во-первых, мы нечасто едим, во-вторых, стимулируем такой гормон как инсулин, а вместе с ним и уровень сахара, в-третьих, учимся делать паузы между едой. Это гораздо более эффективно.

Хотя есть ситуации, когда пятикратное или шестикратное питание назначают в случае, если есть какие-то хроническое заболевания. В первую очередь кишечного тракта.

Обычный хлеб можно заменить темным или цельнозерновым, и его можно есть сколько захочется

Опять же миф! В любом случае, хлеб — это углевод. И не важно, какой хлеб: обычный, белый или цельнозерновой.

Можно рассматривать белый хлеб как продукт с высоким гликемическим индексом. В цельнозерновом этот показатель будет ниже. То есть он менее вреден.

В любом случае все будет зависеть от количества углеводов и сбалансированности рациона. Если бы так было можно: наелась хлеба и ничего тебе за это нет. Но есть физиология и углевод всегда останется углеводом.

Черный хлеб на самом деле не так и полезен, как ожидается, потому что часто в него добавляют красители

Совершенно верно! Есть большое количество фальсификатов, подделок. И здесь всегда вопрос в нашем сознательном выборе и умении читать этикетку. Обычно на этикетке все прописано и нужно уметь увидеть ингредиенты в тех продуктах, которые мы покупаем.

Этот йогурт могут расписывать, как суперполезный. Но стоит только посмотреть, сколько в нем сахара, и мы поймем, что в этом смысле он ничем не будет отличаться от сладкого газированного напитка и сладкого детского йогурта. Поэтому сейчас — выбор за сознательным покупателем.

Фрукты полезны и их можно есть в любом количестве

Фрукты полезны — верно. А вот, например, соки по типу фрешей уже не так питательны, поскольку содержат жидкие калории.

Однако говорить, что фруктов можно есть сколько угодно, тоже неправильно. Здесь тоже есть определенные ограничения. Все полезно, если в меру.

Если сегодня вечером я вкусно и не диетически поужинала, то завтра можно позже позавтракать и это поможет переварить тяжелый ужин

Если вы сегодня плотно поужинали, то вы сегодня же перечеркнули все с позиции своего метаболизма. Здесь важно понимать, что бывает, когда мы таким образом начинаем договариваться с собой. Вот сегодня я не диетически поела, а завтра целый день не ем. Но нет, это так не работает! Здесь вопрос в том, чтобы следить за структурой своего рациона, чтобы у вас не было перееданий вечером.

Если вы регулярно не завтракаете, не обедаете, но зато вкусно себе ужинаете, то вы слишком перегружаете желудочно-кишечный тракт. Но наш метаболизм имеет более позитивные аспекты. Когда мы приучаем себя утром завтракать, мы выводим наш метаболизм на совершенно другой уровень.

Есть диеты, при которых можно сбросить 10 килограммов за неделю

Такие диеты действительно есть, но они не здоровые. 10 килограммов за неделю — это очень много. И надо понимать – все, что быстро сбрасывается, быстро набирается. Вы худеете быстро, все аплодируют, какой вы молодец, но здесь всегда нужно думать: а как будет дальше? А смогу ли я удержать этот вес?

Главный вопрос современной диетологии не в том, чтобы сбросить вес, а в том, чтобы удержать результат. Есть множество пациентов, которые сбрасывают вес, а потом набирают +5 килограммов к тому, что они потеряли.

Поэтому сейчас надо выстроить питание таким образом, чтобы вы постепенно уменьшали вес и при этом позволяли себе плюс-минус ваш привычный рацион.

Сахар и сладкое — самые большие враги фигуры

На самом деле, нет. Я вообще не люблю что-то демонизировать. Современный мир нутрициологии показывает, что есть много расстройств пищевого поведения. Или мы что-то демонизируем, или что-то восхваляем. К примеру, если грейпфрут – значит худеем, а сахар — суперопасен.

И хотя есть нормы потребления сахара, которых нужно придерживаться, все равно нужно стараться минимизировать его количество. Но…

Иногда хочется сладенького? Почему бы и нет? Я своим пациентам позволяю периодически сладкое, для того, чтобы у них было лучшее взаимодействие с диетой.

Как вы относитесь к диет-марафонам по похудению?

Сейчас наступила какая-то эпоха Instagram-диет, марафонов, которые помогают стремительно получить результат. Там прописывают четкую функцию контроля, там уменьшается калорийность, там говорят “едим один моно-продукт”.

Но, повторяюсь, будущее за теми, кто теряет вес постепенно, а затем его удерживает.

Если вы рассматриваете варианты участия в краткосрочной акции, которая поможет сбросить 5 килограммов, то потом вес вернется. Иными словами, если вам гарантируют быстрый вау-эффект, однозначно это не для вас.

Точно также, если вам рекомендуют большое количество добавок, иначе без них, якобы, результата не будет — это также не имеет никакого отношения к здоровому питанию.

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