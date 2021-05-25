Два симптома Covid-19, во время которых нужно немедленно обратиться к врачу — ученые

Низкая сатурация и частое дыхание у пациентов с Covid-19 могут указывать на повышенный риск смерти. Поэтому людей с такими признаками стоит госпитализировать.

Об этом заявили ученые из Вашингтонского университета в США. Они проанализировали 1 000 пациентов старше 18 лет, которые попали в медицинские учреждения Чикаго и Сиэтла в период с марта по июнь 2020 года.

По результатам исследования, у многих пациентов была гипоксемия (низкое содержание кислорода в крови: 91% и ниже) или тахипноэ (частое дыхание: 23 и более дыхательных движений в минуту). В то же время об одышке и кашле сообщали лишь немногие.

У пациентов с гипоксемией во время госпитализации риск смерти был в 1,8 — 4 раза выше, чем у людей с нормальным уровнем кислорода в крови. В то же время частое дыхание связано с увеличением риска смерти в 1,9 – 3,2 раза. Другие симптомы, которые можно оценить самостоятельно (артериальное давление, температура тела, пульс) не были связаны с риском смерти.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США советуют обращаться к врачу если у больного: затрудненное дыхание, боль в грудной клетке, спутанность сознания, бледная кожа с серым оттенком.

На основе этого исследования, ученые советуют Центру изменить свои рекомендации.

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Источник: EurekAlert!