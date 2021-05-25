Исследование Института психиатрии, психологии и нейробиологии Королевского колледжа Лондона показало, что интервальное голодание (IF) — эффективное средство улучшения долговременной памяти.

Эксперимент проводился с мышами, но его результаты дают надежду, что можно замедлить снижение когнитивных способностей у пожилых людей.

Исследование показало, что диета с ограничением калорий вследствие голодания через день является эффективным средством стимулирования экспрессии гена Клото у мышей.

Клото, который часто называют геном долголетия играет главную роль в производстве новых нейронов в гиппокампе или в нейрогенезе.

Нейроны гиппокампа важны для формирования памяти, и их выработка снижается с возрастом, что частично объясняет снижение когнитивных функций у пожилых людей.

Исследователи разделили самок мышей на три группы; контрольная группа, которая получала стандартную диету с ежедневным кормлением, ежедневную диету с ограничением калорий (CR) и интервальное голодание (IF), в которой мышей кормили через день. Последние две группы получали на 10% меньше калорий, чем контрольная.

В течение трех месяцев мыши в группе IF продемонстрировали улучшенное сохранение долговременной памяти по сравнению с другими группами. Когда изучали мозг этих мышей, было очевидно, что ген Клото был активирован, и нейрогенез увеличился по сравнению с теми, которые находились на диете CR.

— Теперь мы значительно лучше понимаем причины, по которым интервальное голодание является эффективным средством увеличения нейрогенеза у взрослых, — сказала доктор Сандрин Тюре .

Предыдущая работа доктора Тюре продемонстрировала, что диета с ограничением калорийности у людей может улучшить функцию памяти. Это исследование показало, что IF может улучшить процессы обучения и повлиять на когнитивные нарушения, связанные с возрастом.

Теперь исследователи надеются воссоздать это исследование с участием людей, чтобы дополнительно изучить эффекты IF.

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