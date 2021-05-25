25 мая коронавирус в Киеве обнаружили еще у 402 человек. С начала пандемии Covid-19 заболело уже 204 678 киевлян.

12 человек не смогли преодолеть болезнь (за все время пандемии умерли 5 035).

Выздоровели в течение 24 мая 2 483 человек (всего – 150 195).

Всего Covid-19 в столице сейчас болеет 2 093 человека.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: