Вакцина Moderna против коронавируса безопасна и эффективна для людей в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-релизе американской компании 25 мая.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 3 732 подростка в США в возрасте 12-17 лет. Анализы крови свидетельствуют о том, что вакцина вызвала такой же иммунный ответ, как и у взрослых.

В течение 14 дней после введения первой дозы вакцина показала эффективность в 93%, ни один ребенок не заболел коронавирусом. Однако четверо детей, получавших плацебо, получили положительный тест на Covid-19.

В начале июня Moderna планирует подать заявку в Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) на экстренное использование вакцины для подростков старше 12 лет.

— Нас радует, что вакцина mRNA-1273 продемонстрировала высокую эффективность в предотвращении Covid-19 у подростков, — отметил генеральный директор Moderna Стефана Банселя.

В компании добавили, что дети переносят вакцину хорошо. Во время исследования проблем с безопасностью препарата не обнаружили. Побочные эффекты включали головную боль, усталость, боль в мышцах и озноб после прививки второй дозы. Также иногда наблюдалась боль в месте инъекции.

Вакцина Moderna

Вакцины Moderna против Covid-19 в реальных условиях доказала свою 90% эффективность. Две дозы вакцины через две недели после введения эффективны на 90%. Одна доза через такой же срок эффективна на 80%.

Исследования также свидетельствуют о том, что препарат обеспечивает защиту от различных штаммов коронавируса, которые циркулируют с 14 декабря 2020 года по 13 марта 2021 года.

Источник: CNN