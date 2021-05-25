PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Moderna заявляет об эффективности ее Covid-вакцины для подростков

Вакцинація

Вакцина Moderna против коронавируса безопасна и эффективна для людей в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-релизе американской компании 25 мая.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 3 732 подростка в США в возрасте 12-17 лет. Анализы крови свидетельствуют о том, что вакцина вызвала такой же иммунный ответ, как и у взрослых.

В течение 14 дней после введения первой дозы вакцина показала эффективность в 93%, ни один ребенок не заболел коронавирусом. Однако четверо детей, получавших плацебо, получили положительный тест на Covid-19.

Читайте
ВОЗ одобрила вакцину Moderna для людей 18+

В начале июня Moderna планирует подать заявку в Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) на экстренное использование вакцины для подростков старше 12 лет.

— Нас радует, что вакцина mRNA-1273 продемонстрировала высокую эффективность в предотвращении Covid-19 у подростков, — отметил генеральный директор Moderna Стефана Банселя.

В компании добавили, что дети переносят вакцину хорошо. Во время исследования проблем с безопасностью препарата не обнаружили. Побочные эффекты включали головную боль, усталость, боль в мышцах и озноб после прививки второй дозы. Также иногда наблюдалась боль в месте инъекции.

Вакцина Moderna

Вакцины Moderna против Covid-19 в реальных условиях доказала свою 90% эффективность. Две дозы вакцины через две недели после введения эффективны на 90%. Одна доза через такой же срок эффективна на 80%.

Исследования также свидетельствуют о том, что препарат обеспечивает защиту от различных штаммов коронавируса, которые циркулируют с 14 декабря 2020 года по 13 марта 2021 года.

Источник: CNN

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка