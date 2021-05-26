В Пакистане пройдут испытания назальной Covid-вакцины. Ее будет производить китайская биофармацевтическая компания CanSino Biologics. Препарат будет одноразовым, и для его использования не нужны шприцы.

Проведет тестирование вакцины Университет наук о здоровье. Если испытания одобрит комиссия, они начнутся уже через шесть-восемь недель.

Для анализа эффективности и безопасности назальной вакцины к испытаниям привлекут 5 тыс. добровольцев. Местные эксперты считают, что такой препарат будешь более доступным и выгодным экономически.

Также его смогут вводить детям. Несмотря на то, что эта категория населения редко болеет коронавирусом, она зачастую может быть носителем болезни.

Назальная вакцина во Франции

Во Франции исследователи в течение нескольких месяцев работали над разработкой назальной Covid-вакцины. Испытания препарата планируют провести в конце 2021 — начале 2022 года.

Она имеет более простые условия хранения, а также не предусматривает использования шприцев. Подробнее, какие есть преимущества назальной вакцины от коронавируса, читайте на Фактах ICTV.

Источник: ProPakistani