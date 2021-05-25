Не только зубная щетка, но и зубная паста, средство для чистки языка и другие туалетные принадлежности инфицированного человека могут иметь значительную концентрацию вируса.

Продолжение использования одних и тех же средств гигиены может привести к повторному заражению и заражению других, утверждают специалисты отделения стоматологической хирургии Медицинского колледжа леди Хардиндж в Нью-Дели.

— Уже существует несколько рекомендаций для положительных пациентов, выздоравливающих от Covid-19, и теперь стоматологи предложили еще одну меру предосторожности в этом списке, — отметил руководитель отделения доктор Правеш Мехра.

Эксперты считают, что замена зубной щетки и средства для чистки языка сразу после отрицательного результата теста поможет предотвратить повторное заражение. А также спасти от вируса других членов семьи, которые пользуются той же туалетной комнатой.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Covid-19 передается от человека к человеку через крошечные капли изо рта человека, заразившегося инфекцией.

Ученые-врачи назвали меры предосторожности, которые следует предпринять, если у кого-то в семье положительный результат теста на смертельную инфекцию или кто-то приходит в себя после Covid-19:

не храните вместе туалетные принадлежности, принадлежащие другим членам семьи

меняйте предметы туалета после выздоровления от COVID-19

чистите зубы два или три раза в день

после выздоровления, продолжайте регулярно полоскать рот

выздоровевший пациент должен регулярно чистить щетку и средство для чистки языка, используя антисептический ополаскиватель для рта.

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Источник: Firstpost