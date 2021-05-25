Саммит ЕС призвал как можно быстрее внедрять сертификаты вакцинации

Саммит Европейского союза принял заявление с призывом как можно скорее внедрять сертификаты вакцинации против коронавируса.

Такой шаг позволит открыть для свободных путешествий границы Евросоюза, сообщил официальный представитель главы Европейского совета Баренд Лейтс на своей странице в социальной сети Twitter.

Ранее Европейский союз сообщал, что сертификаты вакцинации против коронавируса начнут действовать с 1 июля.

— Совет Европы призывает к скорейшему внедрению цифрового Covid-сертификата. Для облегчения свободного передвижения в Евросоюзе необходимо до середины июня пересмотреть решение Совета о поездках в ЕС, — говорится в заявлении.

Сертификат вакцинации

Европейский союз ранее принял решение о дате, когда этот документ начнет действовать. Сертификаты вакцинации от Covid-19 должны были начать действовать летом — с 1 июля.

Этот шаг будет способствовать упрощению передвижений по странам Евросоюза во время пандемии коронавируса. В государствах, которым нужно дополнительное время на внедрение документа, будет действовать переходной период.