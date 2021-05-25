Минимальный риск заражения коронавирусом в самолете. Об этом рассказал руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин в эфире одного из каналов.

— Есть такое понятие, как кратность воздухообмена, это время, за которое в течение часа воздух полностью меняется. Для медицинских учреждений кратность воздухообмена должна равняться от 6 до 12, в самолетах — 60, — отметил он.

Александрин добавил, что не следует забывать о правилах, которые следует соблюдать в самолете. То есть должна быть маска и социальная дистанция.

По его словам, с точки зрения инфекционной безопасности в самолетах правильная вентиляция, она идет сверху вниз, то есть практически нет никаких рисков заражения.

— Но это при том, что люди будут сидеть, не разговаривать, не кричать, и в масках. Действительно риск инфицирования в самолетах минимален, — подчеркнул врач.

Врач Евгений Комаровский рассказал, что главный способ передачи коронавируса — аэрозольный. Мельчайшие частицы попадают в поток воздуха и разносятся на большое расстояние. И в таком случае ни маски, ни перчатки не защитят от болезни.