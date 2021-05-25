В Индии за последние сутки зафиксировали самый низкий показатель случаев Covid-19 с 14 апреля. Однако несмотря на улучшение ситуации, связанной с пандемией коронавируса в стране, в Индии не хватает вакцин против заболевания.

В Институте сыворотки Индии, поставляющей вакцину AstraZeneca, и местной компании Bharat Biotech, поставляющей Covaxin, заявили, что наращивают производство препарата против коронавируса.

Однако сейчас поставки Covid-вакцины по-прежнему не дотягивают до миллионов доз, необходимых Индии. В стране в настоящее время от коронавируса вакцинировались всего 3% населения (всего в Индии проживает около 1,3 млрд людей).

Эксперты предполагают, что из-за этого Индия — потенциально уязвима и не отрицают возможности третьей волны коронавируса в стране.

Есть также серьезные опасения, что о многих новых инфекциях не сообщается из-за нехватки тестов в сельской местности, куда вирус распространился из городов.

Коронавирус в Индии

Последний месяц ситуация с коронавирусом в Индии была очень напряженной — в стране ежедневно фиксировали около 400 тыс. случаев Covid-19.

За последние сутки коронавирус в Индии зафиксировали у 196 427 людей, что является самым низким суточным показателем новых случаев с 14 апреля. Сейчас ситуация стала немного лучше, однако все же остается напряженной.

Источник: VON