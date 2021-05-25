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Факты / Lifestyle / Здоровье
Марія Степанюк |

В Украине за сутки выявлено 2 608 новых больных, почти 250 человек умерли

Дівчина у масці

По состоянию на утро вторника, 25 мая, в Украине обнаружили в целом 2 186 463 случая коронавируса.

За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилось еще у 2 608 человек, из которых госпитализированы 854.

За минувшие сутки выздоровели более 17,5 тыс. пациентов, летальных случаев — 249.

Всего за все время пандемии в Украине:

  • выздоровели — 1 975 064 человека;
  • летальных случаев — 49 685.

За последние сутки было совершено более 51 тыс. тестирований, в частности методом ПЦР — 23 440 и методом ИФА — 12 650.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

Коронавирус в Украине

  • м. Киев — 402 случая;
  • Винницкая область — 47 случаев;
  • Волынская область — 92 случая;
  • Днепропетровская область — 168 случаев;
  • Донецкая область — 75 случаев;
  • Житомирская область — 33 случая;
  • Закарпатская область — 38 случаев;
  • Запорожская область — 206 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 38 случаев;
  • Киевская область — 170 случаев;
  • Кировоградская область — 25 случаев;
  • Луганская область — 56 случаев;
  • Львовская область — 214 случаев;
  • Николаевская область — 139 случаев;
  • Одесская область — 75 случаев;
  • Полтавская область — 112 случаев;
  • Ровенская область — 139 случаев;
  • Сумская область — 32 случая;
  • Тернопольская область — 53 случая;
  • Харьковская область — 153 случая;
  • Херсонская область — 22 случая;
  • Хмельницкая область — 16 случаев;
  • Черкасская область — 106 случаев;
  • Черновицкая область — 39 случаев;
  • Черниговская область — 57 случаев.

Ситуация с Covid-19

В Украине по состоянию на утро 24 мая 2021 обнаружили 1334 новых больных. Среди них — 86 детей и 21 медработник. Также 68 человек умерли.

Подробнее о статистике коронавируса за 24 мая читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Unsplash

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