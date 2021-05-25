По состоянию на утро вторника, 25 мая, в Украине обнаружили в целом 2 186 463 случая коронавируса.

За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилось еще у 2 608 человек, из которых госпитализированы 854.

За минувшие сутки выздоровели более 17,5 тыс. пациентов, летальных случаев — 249.

Всего за все время пандемии в Украине:

выздоровели — 1 975 064 человека;

летальных случаев — 49 685.

За последние сутки было совершено более 51 тыс. тестирований, в частности методом ПЦР — 23 440 и методом ИФА — 12 650.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

Коронавирус в Украине

м. Киев — 402 случая;

Винницкая область — 47 случаев;

Волынская область — 92 случая;

Днепропетровская область — 168 случаев;

Донецкая область — 75 случаев;

Житомирская область — 33 случая;

Закарпатская область — 38 случаев;

Запорожская область — 206 случаев;

Ивано-Франковская область — 38 случаев;

Киевская область — 170 случаев;

Кировоградская область — 25 случаев;

Луганская область — 56 случаев;

Львовская область — 214 случаев;

Николаевская область — 139 случаев;

Одесская область — 75 случаев;

Полтавская область — 112 случаев;

Ровенская область — 139 случаев;

Сумская область — 32 случая;

Тернопольская область — 53 случая;

Харьковская область — 153 случая;

Херсонская область — 22 случая;

Хмельницкая область — 16 случаев;

Черкасская область — 106 случаев;

Черновицкая область — 39 случаев;

Черниговская область — 57 случаев.

Ситуация с Covid-19

В Украине по состоянию на утро 24 мая 2021 обнаружили 1334 новых больных. Среди них — 86 детей и 21 медработник. Также 68 человек умерли.

Подробнее о статистике коронавируса за 24 мая читайте в материале Фактов ICTV.