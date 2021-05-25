По состоянию на утро вторника, 25 мая, в Украине обнаружили в целом 2 186 463 случая коронавируса.
За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилось еще у 2 608 человек, из которых госпитализированы 854.
За минувшие сутки выздоровели более 17,5 тыс. пациентов, летальных случаев — 249.
Всего за все время пандемии в Украине:
- выздоровели — 1 975 064 человека;
- летальных случаев — 49 685.
За последние сутки было совершено более 51 тыс. тестирований, в частности методом ПЦР — 23 440 и методом ИФА — 12 650.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.
Коронавирус в Украине
- м. Киев — 402 случая;
- Винницкая область — 47 случаев;
- Волынская область — 92 случая;
- Днепропетровская область — 168 случаев;
- Донецкая область — 75 случаев;
- Житомирская область — 33 случая;
- Закарпатская область — 38 случаев;
- Запорожская область — 206 случаев;
- Ивано-Франковская область — 38 случаев;
- Киевская область — 170 случаев;
- Кировоградская область — 25 случаев;
- Луганская область — 56 случаев;
- Львовская область — 214 случаев;
- Николаевская область — 139 случаев;
- Одесская область — 75 случаев;
- Полтавская область — 112 случаев;
- Ровенская область — 139 случаев;
- Сумская область — 32 случая;
- Тернопольская область — 53 случая;
- Харьковская область — 153 случая;
- Херсонская область — 22 случая;
- Хмельницкая область — 16 случаев;
- Черкасская область — 106 случаев;
- Черновицкая область — 39 случаев;
- Черниговская область — 57 случаев.
Ситуация с Covid-19
В Украине по состоянию на утро 24 мая 2021 обнаружили 1334 новых больных. Среди них — 86 детей и 21 медработник. Также 68 человек умерли.
Подробнее о статистике коронавируса за 24 мая читайте в материале Фактов ICTV.