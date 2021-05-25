Специалисты по перинатальному психическому здоровью должны оказывать всемерную поддержку не только женщинам, страдающим депрессией во время беременности, но и в послеродовой период, особенно в первый год после рождения ребенка.

К такому выводу пришли ученые Института психиатрии, психологии и нейробиологии Королевского колледжа Лондона в ходе изучения влияния депрессии во время беременности и после на отношения матери и младенца.

Исследователи наблюдали за взаимодействием матери и ребенка через восемь недель и через 12 месяцев после рождения в трех группах: здоровые женщины, женщины с клинически значимой депрессией во время беременности и женщины с историей депрессии на протяжении всей жизни.

Уже через шесть дней у детей, рожденных от матерей из групп депрессии, качество взаимодействия заметно снижалось. Исследователи оценивали это по тому, как матери играли со своими младенцами, основываясь на таких аспектах поведения, как выражение лица, тембр голоса, телесный контакт, привязанность и возбуждение.

— Мы рекомендуем медицинским работникам показывать всем беременным женщинам, даже тем, которые не входят в группу риска, яркие и наглядные примеры позитивного поведения по уходу за своим дитя, — отметила ведущий автор и научный сотрудник Института Ребекка Бинд.

По мнению ученой-врача, это можно было бы включить в родительские занятия и занятия по родовспоможению, например, в формате видеосвязи, где врач и мать обсуждают, какое поведение лучше всего работает для утешения ребенка.

Это особенно важно, потому что мы знаем, что ранние годы жизненно важны для будущего психического здоровья и благополучия, подчеркнула доктор Бинд.

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