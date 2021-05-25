В течение 6 месяцев дети, перенесшие Covid-19 в тяжелой форме, нуждались в постоянном наблюдении по поводу ряда органоспецифических осложнений. Состояние маленьких пациентов оценивали ученые Королевского колледжа педиатрии и здоровья детей Великобритании в ходе своего исследования.

Речь идет о педиатрическом воспалительном мультисистемном синдроме (ПВМС), который по сути является одним из осложнений SARS-CoV-2. И хотя ученые описали его еще в первые месяцы начала пандемии Covid-19 весной 2020 года, о последствиях ПВМС пока ничего не известно.

В ходе проекта было обследовано 64 ребенка со средним возрастом 10 лет. Практически все во время острой фазы заболевания имели патологии желудочно-кишечного тракта, почек, нервной и сердечное-сосудистой систем.

Спустя полгода у двоих участников исследования по результатам эхокардиограммы были выявлены нарушения. У шестерых по-прежнему наблюдались желудочно-кишечные синдромы. Небольшие неврологические нарушения были зафиксированы у 18 детей.

После выписки из больницы большинство набирало мышечную силу и физическую активность несколько медленнее, чем предполагает возрастная норма. В итоге все дети, кроме одного, вернулись к обычному режиму обучения в школе.

Проявятся ли другие долгосрочные последствия по истечении 6 месяцев, например, воспалительная патология желудочно-кишечного тракта или заболевание почек в результате их острого повреждения, еще предстоит определить. Собственно, в этом и состоит важность постоянного многопрофильного наблюдения за пациентами с ПВМС.

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Источник: The Lancet