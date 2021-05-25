По данным Минздрава по состоянию на 25 мая в Украине заболело Covid-19 — 2186463 (2 608) человек. Выздоровело — 1975064 (+17 504). Умерло — 49685 (+249).
Количество вакцинированных лиц от Covid-19 человек (с начала кампании) составляет 981 970.
За последние сутки прививки от Covid-19 получили 14056 человек.
В Сумской области за сутки не сделали ни одной прививки. Лидирует по количеству привитых Винницкая область — 391 человек.
Случаев/прививок (1 доза):
м. Киев — 402/202
Винницкая область — 47/391
Волынская область — 92/111
Днепропетровская область — 168/87
Донецкая область — 75/342
Житомирская область — 33/118
Закарпатская область — 38/139
Запорожская область — 206/144
Ивано-Франковская область — 38/210
Киевская область — 170/266
Кировоградская область — 25/28
Луганская область — 56/211
Львовская область — 214/178
Николаевская область — 139/154
Одесская область — 75/326
Полтавская область — 112/41
Ровенская область — 139/96
Сумская область — 32/0
Тернопольская область — 53/99
Харьковская область — 153/126
Херсонская область — 22/32
Хмельницкая область — 16/128
Черкасская область — 106/23
Черновицкая область — 39/158
Черниговская область — 57/8
В Украине рассматривают возможность ввести обязательную вакцинацию от Covid-19 для учителей. Пока вакцинированы педагоги, задействованные в ВНО.