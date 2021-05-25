По данным Минздрава по состоянию на 25 мая в Украине заболело Covid-19 — 2186463 (2 608) человек. Выздоровело — 1975064 (+17 504). Умерло — 49685 (+249).

Количество вакцинированных лиц от Covid-19 человек (с начала кампании) составляет 981 970.

За последние сутки прививки от Covid-19 получили 14056 человек.

В Сумской области за сутки не сделали ни одной прививки. Лидирует по количеству привитых Винницкая область — 391 человек.

Случаев/прививок (1 доза):

м. Киев — 402/202

Винницкая область — 47/391

Волынская область — 92/111

Днепропетровская область — 168/87

Донецкая область — 75/342

Житомирская область — 33/118

Закарпатская область — 38/139

Запорожская область — 206/144

Ивано-Франковская область — 38/210

Киевская область — 170/266

Кировоградская область — 25/28

Луганская область — 56/211

Львовская область — 214/178

Николаевская область — 139/154

Одесская область — 75/326

Полтавская область — 112/41

Ровенская область — 139/96

Сумская область — 32/0

Тернопольская область — 53/99

Харьковская область — 153/126

Херсонская область — 22/32

Хмельницкая область — 16/128

Черкасская область — 106/23

Черновицкая область — 39/158

Черниговская область — 57/8

В Украине рассматривают возможность ввести обязательную вакцинацию от Covid-19 для учителей. Пока вакцинированы педагоги, задействованные в ВНО.