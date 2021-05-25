По состоянию на 25 мая в мире зафиксировали 168 млн случаев Covid-19. Больше всего заболевших за сутки обнаружили в Индии (195 тыс.), Бразилии (37 тыс.) и Аргентине (22 тыс.).

В мире за все время коронавирус победили 149 млн человек. В то же время за сутки от осложнений умерли 8 895 пациентов. Сейчас насчитывается более 15 млн активных случаев заболевания, из них в критическом состоянии — 97 тыс. пациентов.

Главные новости о коронавирусе за 25 мая в Украине и мире — читайте на Фактах ICTV.

Коронавирус в Украине

25 мая в Украине подтвердили 2 608 новых случаев коронавируса. За сутки умерли 249 пациентов, одновременно выздоровели — более 17,5 тыс.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

Кроме того, 25 мая все области Украины находятся в желтой зоне эпидемической опасности. Донецкая область перешла из оранжевой в эту зону.

По показателям эпидемического порога заболеваемости Covid-19 к зеленой зоне карантина принадлежат шесть регионов. Это Винницкая, Закарпатская, Киевская, Николаевская и Полтавская области, а также город Киев.

Коронавирус в мире

Лидерами по количеству случаев Covid-19 в мировой статистике являются США (33 млн), Индия (26 млн), Бразилия (16 млн), Франция (5 млн), Турция (5 млн), Российская Федерация (5 млн).

Мальта вакцинировала 70% своего взрослого населения по крайней мере одной дозой Covid-вакцины. Страна стала первой в Евросоюзе, достигшей коллективного иммунитета к коронавирусу.

Япония запустила программу ускоренной массовой вакцинации от коронавируса населения в Токио и Осаке. Это вызвано обострением ситуации с пандемией в этих городах.

С начала кампании по вакцинации от коронавируса в Греции сделали 5 млн прививок. Обе дозы вакцины получили 1,8 млн жителей страны.

Вакцинация в Украине

24 мая 14 056 человек привито против Covid-19 за сутки в Украине: одну дозу вакцины получили 3 618 человек, полностью иммунизированы – 10 438 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 981 972 человека, из них первую дозу получили 981 970 человек, полностью иммунизированы и получили обе дозы – 86 225 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 1 068 195 прививок против коронавируса.