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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Очень редкий: во Франции зафиксировали 50 случаев заражения новым штаммом Сovid-19

вакцинація від коронавірусу

Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса, который региональный орган здравоохранения назвал очень редким.

Его обнаружили у 50 человек. Из-за этого в стране создали дополнительные центры тестирования.

Хотя новый штамм и назвали вариантом Бордо, профессор Патрик Дехейл, научный и медицинский советник местного органа здравоохранения, заявил, что это на самом деле мутация так называемого британского штамма В. 1.1.7.

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Многие из тех, кто получил положительные результаты, были учениками школы в районе города Бакалалан и их родителями. В то же время ни один из них не был госпитализирован.

Профессор отметил, что люди с новым штаммом испытывают обычные симптомы, или же их нет вообще. Он добавил, что все вакцины, которые есть во Франции — Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen — эффективны против этого штамма.

Около 80% всех новых случаев коронавируса во Франции связаны именно с британским штаммом, который заразнее от первоначального варианта вируса.

В ВОЗ сообщили, что индийский штамм Covid-19 зафиксировали по меньшей мере на 53 территориях мира. В течение недели случаи заражения индийским штаммом обнаружили в Бразилии, Алжире, Кении, Гане и Кюрасао.

Источник: The Guardian

Фото: УНИАН

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