Количество больных коронавирусом в Украине может вырасти с середины лета или в начале осени.

Такой прогноз в эфире одного из украинских телеканалов сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

— Мы ожидаем рост заболеваемости. Один из вариантов — это середина лета, второй — начало осени, если не появится еще какая-то новая мутация, — прогнозирует врач.

Также Ольга Голубовская предостерегла: если индийский штамм Covid-19 появится в Украине, то страну накроет очень серьезная волна болезни.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 26 мая коронавирус в Украине подтвердили у 3 395 человек, общее количество инфицированных составляет 2 189 858.

Умерли от коронавируса в Украине 49 893 пациента, 208 за последние сутки. Выздоровели от Covid-19 уже 1,99 млн человек, 14 987 за последние сутки.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировали в Киеве (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

Источник: Kyiv Live