26 мая коронавирус в Киеве диагностировали еще у 385 человек. С начала эпидемии Covid-19 заболело уже 205 063 киевлянина.

9 человек не смогли преодолеть последствия коронавируса (за все время пандемии умерли 5 044).

За сутки заболели:

218 женщин в возрасте от 19 до 87 лет;

женщин в возрасте от 19 до 87 лет; 145 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

мужчин в возрасте от 18 до 85 лет; 11 девочек от 1 до 17 лет;

девочек от 1 до 17 лет; 11 мальчиков от 1 до 16 лет.

25 мая из больниц выписали 4 337 человек (всего – 154 532).

Всего Covid-19 в столице по состоянию на 26 мая болеет 45 487 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (120), Святошинском (86) и Голосеевском (53) районах столицы.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: