26 мая коронавирус в Киеве диагностировали еще у 385 человек. С начала эпидемии Covid-19 заболело уже 205 063 киевлянина.
9 человек не смогли преодолеть последствия коронавируса (за все время пандемии умерли 5 044).
За сутки заболели:
- 218 женщин в возрасте от 19 до 87 лет;
- 145 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;
- 11 девочек от 1 до 17 лет;
- 11 мальчиков от 1 до 16 лет.
25 мая из больниц выписали 4 337 человек (всего – 154 532).
Всего Covid-19 в столице по состоянию на 26 мая болеет 45 487 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (120), Святошинском (86) и Голосеевском (53) районах столицы.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.