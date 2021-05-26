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Факты / Lifestyle / Здоровье
Анастасія Рогожінська |

В Киеве за сутки коронавирусом заболели 385 человек

жінка у масці

26 мая коронавирус в Киеве диагностировали еще у 385 человек. С начала эпидемии Covid-19 заболело уже 205 063 киевлянина.

9 человек не смогли преодолеть последствия коронавируса  (за все время пандемии умерли 5 044).

За сутки заболели:

  • 218 женщин в возрасте от 19 до 87 лет;
  • 145 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;
  • 11 девочек от 1 до 17 лет;
  • 11 мальчиков от 1 до 16 лет.
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25 мая из больниц выписали 4 337 человек (всего – 154 532).

Всего Covid-19 в столице по состоянию на 26 мая болеет 45 487 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (120), Святошинском (86) и Голосеевском (53) районах столицы.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Источник: Минздрав

Фото: Pexels

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