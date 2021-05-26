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Факты / Lifestyle / Здоровье
Вікторія Яснопольська |

Лечение депрессии с помощью смартфона – исследование

смартфони

Приложение для смартфона, разработанное командой исследователей Northwestern Medicine, помогло улучшить симптомы депрессии у пациентов, страдающих диабетом и гипертонией.

Данные, опубликованные в JAMA, свидетельствуют о том, что использование таких цифровых технологий в области психического здоровья может помочь в лечении депрессивных симптомов более эффективно, чем только стандартная помощь. А также устранить пробелы в лечении в странах с низким и средним уровнем доходов, где психиатрическая помощь в настоящее время отсутствует.

— Это не просто предоставление людям еще одного приложения для смартфона, — отметил один из участников научной работы, профессор профилактической медицины Дэвид Мор. — Это средства для соединения людей внутри системы ухода, и это важно.

Депрессия является основной причиной болезней во всем мире, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов. И обычно она ассоциируется с развитием диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Депрессия может усилить множество нездоровых форм поведения, таких как курение, нездоровое питание или снижение физической активности, что может повлиять на диабет и сердечно-сосудистые заболевания, а также на иммунную и эндокринную функции.

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Дизайн приложения основан на принципах поведенческой активации, общей структуре поведенческой терапии для лечения депрессии. Приложение связывало пациентов с командой поставщиков медицинских услуг в их странах через главную панель управления.

Платформа приложения многоязычна. Она предоставляет поддержку пациентам и инструменты управления для медсестер на испанском и португальском языках.

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Источник: MedicalXpress

Фото: Depositphotos

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