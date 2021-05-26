Минздрав призывает помочь записаться на прививку от Covid-19 людям в возрасте 65+

Сейчас в Украине продолжается вакцинация пожилых людей против коронавируса, ведь они являются наиболее уязвимыми к этой болезни. В Министерстве здравоохранения призвали помочь родственникам и близким записаться на прививки.

В министерстве отметили, что вакцинация – это самый эффективный способ защитить себя от Covid-19. А люди пожилого возраста в зоне риска тяжелого течения коронавірусного заболевания.

Для того чтобы помочь записаться на вакцинацию следует:

обратиться к семейному врачу ваших близких или ближайшему пункту прививок;

найти перечень пунктов прививок можно по ссылке: vaccination.covid19.gov.ua.

Также в Минздраве добавили, что вакцинироваться от коронавируса можно дома, если родные или знакомые пожилого возраста не могут передвигаться самостоятельно, но хотят прививаться.

Для этого следует сообщить их семейного врача или контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19.

Прививки можно получить без декларации с семейным врачом. В таком случае нужны только паспорт и идентификационный код.

26 мая Украина получила новую партию вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech против коронавируса. 117 тыс. доз этой вакцины приобрели за счет государственного бюджета.

Препарат из этой партии используют для прививки работников сферы образования, людей с первого и второго этапа, в частности медиков, которые не прививались ранее, военнослужащих Вооруженных сил Украины, сотрудников структур государственной безопасности, представителей иностранных дипломатических учреждений в Украине.