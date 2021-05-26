В мире по состоянию на 26 мая зафиксировали 168,5 млн случаев Covid-19. Больше всего заболевших за сутки обнаружили в Индии (208 тыс.), Бразилии (74 тыс.) и Аргентине (24 тыс.).

За все время побороть болезнь удалось 150 млн людей. В то же время за сутки от осложнений умерли более 12 тыс. пациентов. Сейчас насчитывается более 14 млн активных случаев заболевания, из них в критическом состоянии — более 96 тыс. пациентов.

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Коронавирус в Украине

В Украине 26 мая коронавирус подтвердили у 3 395 человек. В больницу попали 1 778 украинцев. За сутки умерли 208 человек, а выздоровели — 14 987.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

В Национальной академии наук Украины прогнозируют, что в стране в последующие недели снизится число новых случаев Covid-19. Также ученые отметили, что уже уменьшилось количество летальных исходов от этого заболевания.

Коронавирус в мире

ВОЗ сообщила, что индийский штамм коронавируса уже зафиксировали в 53 странах мира. Также в организации добавили, что во всем мире в конце мая количество новых случаев и смертей снижается. Так, зарегистрировали около 4,1 млн новых случаев и 84 тыс. новых случаев смерти — на 14% и 2% соответственно меньше по сравнению с серединой мая.

Во Франции обнаружили редкий штамм коронавируса, которым заразились уже 50 человек. Профессор Патрик Дехейл заявил, что это на самом деле может быть мутация так называемого британского штамма В. 1.1.7.

В Бразилии также заявили о новом штамме Covid-19. Пока нет данных относительно того, является ли этот вариант коронавируса более заразным или смертоносным.

Эстония с 31 мая смягчит некоторые карантинные ограничения, которые ввели для борьбы с коронавирусом.

Вакцинация в Украине

В Украине первой дозой вакцины против Covid-19 привили 987 191 человека, обе дозы вакцины получили 97 391 человек. За сутки, 26 мая, в стране привили 16 387 человек: первую дозу вакцины получили 5 221 человек, полностью иммунизированы – 11 166 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 987 193 человека, из них первую дозу получили 987 191 человек, полностью иммунизированы, получив обе дозы, 97 391 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

В Украину прибыла очередная партия вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech против коронавируса. 117 тыс. доз этой вакцины приобрели за счет государственного бюджета. Ее используют для работников сферы образования, лиц с первого и второго этапа, в частности медиков, которые не привились ранее, военнослужащих, представителей иностранных дипломатических учреждений в Украине.