Многие знают историю Анджелины Джоли, когда она, узнав, что у нее высокий риск заболеть раком молочной железы, пошла на опережение и удалила молочные железы.

Как известно, ее мать и бабушка страдали от рака молочной железы, что и подтолкнула Анжелину на обследование. Нужно ли всем такие обследования и такие операции?

— Такие обследования и операции — будущее онкологии, сказал хирург-онколог Юрий Кондрацкий. — Есть прогноз, что к 2050 году мы фактически победим эту болезнь и она не будет такой грозной. Потому что расшифрован не только генотип человека, но и генотип опухоли. Есть достаточно качественные генные исследования, которые позволяют выявить людей с предрасположенностью к разным видам рака. Но пока еще мало опыта в этой области.

Само исследование достаточно дорогое, не каждый может себе это позволить. Но есть лаборатории в США и Бельгии, где можно получить информацию о своем генном статусе.

Другой вопрос, как объяснить молодому человеку, что ему нужно удалить желудок, к примеру, когда у него еще ничего не болит и не выявляется?

Вторая сторона медали — канцерофобия. Человек, узнав, что может заболеть раком, будет бояться болезни и спрячется, доводя ее до тяжелого состояния, когда помочь либо поздно, либо это сопряжено со сложностями.

Но надеюсь, что к 2050 году у нас будут такие инструменты, и мы сможем помогать людям превентивно, когда рака еще, по сути, нет.

Чтобы не заболеть раком ученые призывают отказаться от вредных привычек, вести активный образ жизни и не поддаваться унынию.