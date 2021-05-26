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Факты / Lifestyle / Здоровье
Вікторія Яснопольська |

Первая Covid-вакцина для детей от 12 лет уже на утверждении в ЕС

вакцина для подростка

В пятницу, 28 мая, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщит о своем решении по поводу будущего вакцины против Covid-19 Pfizer/BioNTech (Comirnaty), предназначенной для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Если решение окажется положительным, данный препарат станет первым для потребителей обозначенной возрастной категории.

В начале мая вакцину Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 12 лет одобрили Министерство здравоохранения Канады и Администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов.

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О 100% эффективности вакцины против Covid-19 для подростков в возрасте от 12 до 15 лет компания Pfizer заявила еще 31 марта, после окончания третьего этапа клинических испытаний.

Напомним, что в настоящее время одобренные вакцины против Covid-19 применяются для прививок людям от 16 и старше.

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Источник: AFP

Фото: Depositphotos

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