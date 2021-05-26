За период с 1 января по 30 апреля 2021 года в 46 штатах США было зарегистрировано в общей сложности 10 262 случаев заражения Covid-19 у людей, которые были вакцинированы. Среди этих случаев более 60% имели место у женщин, средний возраст пациентов составлял 58 лет. Порядка 2% пациентов, госпитализированных по поводу прививочных прорывных инфекций, умерли.

Несмотря на высокий уровень эффективности вакцин, которые используют для иммунизации граждан Соединенных Штатов, у небольшого процента полностью привитых против Covid-19 лиц, все же развиваются симптоматические или бессимптомные инфекции SARS-CoV-2. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Прорывная инфекция после вакцинации определяется как обнаружение РНК или антигена SARS-CoV-2 в образце респираторных образцов, взятых у человека через примерно14 дней после получения всех рекомендуемых доз вакцины против Covid-19.

Всего за минувшие четыре месяца более 100 млн человек в США полностью вакцинированы против Covid-19.

Однако в течение периода эпиднадзора передача SARS-CoV-2 продолжалась на высоком уровне: с 24 по 30 апреля в стране было зарегистрировано примерно 355 000 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией.

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