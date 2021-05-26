Если вы не переносите брокколи, сельдерей или капусту, возможно, вы супердегустатор, и это может защитить вас от Covid-19.

Супердегустаторы — это люди, очень чувствительные к горечи. По словам исследователей, они могут и не заразиться Covid-19, в отличие от людей, которые не так чувствуют острый и горький вкус. У них также меньше шансов попасть в больницу.

Более того, во время исследования супердегустаторы испытывали симптомы Covid-19 всего около пяти дней, тогда как не дегустаторы — 23.

Еще не совсем понятно, как вкус влияет на риск Covid-19, но у исследователей есть своя теория.

Рецепторы горького вкуса, в том числе тот, который называется T2R38, находятся во вкусовых сосочках вашего языка.

— Когда T2R38 стимулируется, он реагирует, производя оксид азота, чтобы помочь убить или предотвратить дальнейшую репликацию вирусов в слизистой оболочке дыхательных путей, — сказал исследователь доктор Генри Бархам, специалист по лор-органам из Батон-Руж.

В исследовании приняли участие около 2000 человек (средний возраст 46 лет), чья способность ощущать вкус была проверена с помощью бумажных полосок. Все были протестированы до заражения Covid-19, так как это может поставить под угрозу их чувство вкуса и запаха.

Участники были разделены на три группы: не дегустаторы, супердегустаторы и дегустаторы.

Не дегустаторы — это люди, которые вообще не могут определить некоторые горькие вкусы. С другой стороны, супердегустаторы могут определять даже очень маленькие уровни. Дегустаторы — где-то посередине.

В ходе исследования 266 участников дали положительный результат на Covid-19. Не дегустаторы имели гораздо больше шансов заразиться, чем супер-дегустаторы, а также имели больше шансов заболеть тяжелым Covid-19.

Дегустаторы, вероятно, проявляли симптомы Covid-19 от легкого до умеренного, чаще всего не требующие госпитализации.

Доктор Алан Хирш, неврологический директор Фонда исследований запаха и вкуса в Чикаго ознакомился с результатами исследования и советует людям узнать свой статус дегустатора.

— Если вы не можете почувствовать горечь, вам следует быть более осторожным и носить маски в течение более длительного времени, чтобы защитить себя от Covid-19, — сказал Хирш. К сожалению, добавил он, большинство людей не знают, к какому типу дегустаторов относятся.

Тесты можно сделать даже в домашних условиях и в офисе.

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