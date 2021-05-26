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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Во Львове собираются организовать центр Covid-вакцинации на стадионе

вакцина вакцинація в україні

На футбольном стадионе Арена Львов планируют организовать Центр вакцинации населения, об этом сообщил на своей странице в соцсети председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

 — Этот объект наиболее всего отвечает рекомендациям Mинистерства охраны здоровья Украины для обустройства центров, — рассказал Максим Козицкий, глава Львовской облгосадминистрации.

Он сообщил, что прежде, чем открывать центр, нужно урегулировать ряд организационных вопросов, потому что к работе по вакцинации привлекаются не только медики, но и волонтеры и студенты медицинских учебных заведений.

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Также еще нужно определиться с типом центра вакцинации, чтобы знать его пропускную способность.

Источник: Максим Козицький.

Фото: УНИАН

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