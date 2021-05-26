В мире назревает острый дефицит медицинского кислорода – ученые

Десятки стран сталкиваются сегодня с серьезной нехваткой кислорода из-за роста числа случаев заболевания Covid-19, что угрожает полному краху систем здравоохранения.

Непал, Иран и Южная Африка входят в число 19 стран, наиболее подверженных риску исчерпания запасов кислорода. Дефицит жизненно необходимого для дыхания газа спровоцирован ростом числа случаев заболевания Covid-19 и слишком медленными темпами вакцинации.

К такому выводу пришли участники коалиции «Каждое дыхание на счету», входящей в состав Международного бюро журналистских расследований COUNTS.

— Мир не проснулся, — отмечает координатор коалиции Лейт Гринслейд. — Мы должны были знать, что случится Индия, после того, как увидели, что произошло в Латинской Америке. А теперь, глядя на Азию, мы должны знать, что это произойдет в некоторых крупных городах Африки.

По мнению Лейта Гринслейда, быстро растущая потребность в кислороде оказывает на систему здравоохранения давления, которое она не может удовлетворить, поэтому мы видим гибель пациентов. И это будет продолжаться неделя за неделей, месяц за месяцем, если внедрение вакцины будет по-прежнему медленным.

Данные Бюро показывают, что Непалу сейчас требуется более чем в 100 раз больше кислорода, чем в марте 2021 года. Спрос на кислород в Шри-Ланке с середины марта вырос в семь раз. В Пакистане, который страдает третьей волной случаев заболевания, почти на 60% больше пациентов получают кислород в больницах, чем во время предыдущего пика в стране прошлым летом.

Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, Всемирный банк и другие доноры уже отправили нуждающимся странам сотни тысяч концентраторов, чтобы помочь им справиться с повышением потребности в кислороде. Но производители уже жалуются не дефицит запасных частей.

Заглядывая вперед, Гринслейд призвал правительства разработать комплексные национальные стратегии в области медицинского кислорода.

Мы должны задать очень важный вопрос: почему такой важный ресурс, как кислород, заблокирован в горнодобывающей, сталелитейной, нефтяной и газовой отраслях, когда бедная система государственных больниц не может обеспечить достаточно воздуха для спасения содержания младенцев, взрослых и пожилых людей, отметил Лейт Гринслейд.

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