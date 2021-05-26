Количество вакцинированных лиц от Covid-19 (с начала кампании) составляет 987 191. За последние сутки прививки от Covid-19 получили 16387 человек. Больше всего привитых в Киеве — 521 и Киевской области — 465, меньше — в Черкасской области — 11.

По данным Минздрава по состоянию на 26 мая в Украине заболело Covid-19 — 2186463 (2 608) человек. Выздоровело — 1990051 (+14 987). Умерло — 49893 (+208).

Случаев / прививок (1 доза):

м. Киев — 385/521

Винницкая область — 97/511

Волынская область — 64/102

Днепропетровская область — 277/157

Донецкая область — 149/477

Житомирская область — 54/55

Закарпатская область — 83/225

Запорожская область — 219/199

Ивано-Франковская область — 54/330

Киевская область — 208/465

Кировоградская область — 73/63

Луганская область — 68/259

Львовская область — 172/268

Николаевская область — 154/141

Одесская область — 81/432

Полтавская область — 61/147

Ровенская область — 185/120

Сумская область — 93/36

Тернопольская область — 68/104

Харьковская область — 328/254

Херсонская область — 176/44

Хмельницкая область — 93/93

Черкасская область — 105/11

Черновицкая область — 54/140

Черниговская область — 94/67

По состоянию на 26 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 590 133 человека.

Жителям Южной Кореи, которые получили первую дозу вакцины, с июля будет разрешено ходить по улицам без маски.