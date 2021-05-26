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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

В трех регионах Украины привитых от Covid-19 около полутысячи, в других — в разы меньше

вакцинація від ковід

Количество вакцинированных лиц от Covid-19  (с начала кампании) составляет 987 191. За последние сутки прививки от Covid-19 получили 16387 человек. Больше всего привитых в Киеве — 521 и Киевской области — 465, меньше — в Черкасской области — 11.

По данным Минздрава по состоянию на 26 мая в Украине заболело Covid-19 — 2186463 (2 608) человек. Выздоровело — 1990051 (+14 987). Умерло — 49893 (+208).

Случаев / прививок (1 доза):

  • м. Киев — 385/521
  • Винницкая область — 97/511
  • Волынская область — 64/102
  • Днепропетровская область — 277/157
  • Донецкая область — 149/477
  • Житомирская область — 54/55
  • Закарпатская область — 83/225
  • Запорожская область — 219/199
  • Ивано-Франковская область — 54/330
  • Киевская область — 208/465
  • Кировоградская область — 73/63
  • Луганская область — 68/259
  • Львовская область — 172/268
  • Николаевская область — 154/141
  • Одесская область — 81/432
  • Полтавская область — 61/147
  • Ровенская область — 185/120
  • Сумская область — 93/36
  • Тернопольская область — 68/104
  • Харьковская область — 328/254
  • Херсонская область — 176/44
  • Хмельницкая область — 93/93
  • Черкасская область — 105/11
  • Черновицкая область — 54/140
  • Черниговская область — 94/67

По состоянию на 26 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 590 133 человека.

Жителям Южной Кореи, которые получили первую дозу вакцины, с июля будет разрешено ходить по улицам без маски.

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