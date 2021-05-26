Количество вакцинированных лиц от Covid-19 (с начала кампании) составляет 987 191. За последние сутки прививки от Covid-19 получили 16387 человек. Больше всего привитых в Киеве — 521 и Киевской области — 465, меньше — в Черкасской области — 11.
По данным Минздрава по состоянию на 26 мая в Украине заболело Covid-19 — 2186463 (2 608) человек. Выздоровело — 1990051 (+14 987). Умерло — 49893 (+208).
Случаев / прививок (1 доза):
- м. Киев — 385/521
- Винницкая область — 97/511
- Волынская область — 64/102
- Днепропетровская область — 277/157
- Донецкая область — 149/477
- Житомирская область — 54/55
- Закарпатская область — 83/225
- Запорожская область — 219/199
- Ивано-Франковская область — 54/330
- Киевская область — 208/465
- Кировоградская область — 73/63
- Луганская область — 68/259
- Львовская область — 172/268
- Николаевская область — 154/141
- Одесская область — 81/432
- Полтавская область — 61/147
- Ровенская область — 185/120
- Сумская область — 93/36
- Тернопольская область — 68/104
- Харьковская область — 328/254
- Херсонская область — 176/44
- Хмельницкая область — 93/93
- Черкасская область — 105/11
- Черновицкая область — 54/140
- Черниговская область — 94/67
По состоянию на 26 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 590 133 человека.
Жителям Южной Кореи, которые получили первую дозу вакцины, с июля будет разрешено ходить по улицам без маски.