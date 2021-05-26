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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

В каких странах уже зафиксировали индийский штамм Covid-19 — ВОЗ

коронавірус

Штамм коронавируса, который впервые обнаружили в Индии, зафиксировали по меньшей мере на 53 территориях мира. В Украине официальных сообщений об этом штамме не было.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения заявила в отчете за 25 мая. По неофициальным данным, вариант коронавируса B. 1.617 обнаружили еще в семи странах. Если информацию подтвердят, количество территорий, где обнаружили этот штамм, достигнет 60.

В течение недели случаи заражения индийским штаммом обнаружили в Бразилии, Алжире, Кении, Гане и Кюрасао.

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В ВОЗ отметили, что во всем мире в конце мая количество новых случаев и смертей снижается. Так, зарегистрировали около 4,1 млн новых случаев и 84 тыс. новых случаев смерти — на 14% и 2% соответственно меньше по сравнению с серединой мая.

— Несмотря на глобальную тенденцию к снижению за последние четыре недели, заболеваемость и смертность от Covid-19 остаются высокими, и во многих странах мира наблюдается существенный рост, — добавили в отчете.

Национальная академия наук Украины прогнозирует, что в стране в последующие недели уменьшится количество новых случаев коронавируса. Также они подчеркнули, что в Украине уменьшилось количество смертельных случаев от этого заболевания.

Источник: ВОЗ

Фото: Depositphotos

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