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Вікторія Гірко |

Украина получила еще 500 тыс. доз Covid-вакцины CoronaVac

Украина получила еще 500 тыс. доз Covid-вакцины CoronaVac

В Украину прибыла еще одна партия вакцины от коронавируса CoronaVac в размере 500 тыс. доз производства Sinovac Biotech.

Согласно действующему законодательству, ее отправят на лабораторный контроль. В Минздраве отметили, что ранее Украина получила 1,2 млн доз CoronaVac из законтрактованных 1,9 млн.

Вакцина поступила в Украину в флаконах, рассчитанных на одну дозу. Для полной иммунизации от коронавируса нужно ввести человеку две дозы с интервалом в 28 дней.

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Кроме того, препарат не требует особых условий холодовой цепи, поэтому может храниться при температуре +2-8℃.

Вакцинация от Covid-19 в Украине

По состоянию на 26 мая количество вакцинированных от Covid-19 составляет 987 191. За последние сутки прививку сделали 16 387 украинцев.

Больше всего привитых в Киеве — 521 и Киевской области — 465. В то же время по состоянию на 26 мая в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 590 133 человека.

Источник: Минздрав

Фото: Pixabay

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