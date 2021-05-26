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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Украинцам, которые лечатся в Беларуси, помогут вернуться домой

лікарня

В Министерстве иностранных дел и Министерстве здравоохранения работают над решением вопроса возвращения домой украинцев, которые лечатся в Беларуси. Об этом говорится в совместном заявлении министерств.

— В связи с закрытием 26 мая авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь МИД и Минздрав работают над решением логистических вопросов украинских граждан, которые лечатся в белорусских медицинских учреждениях, — отметили в заявлении.

Сейчас в Беларуси находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия), еще 4 украинца проходят обследование.

В заявлении добавили, что дипломаты и специалисты Минздрава готовы оказать максимальное содействие гражданам в разработке оптимального маршрута в каждом конкретном случае, в частности учитывая состояние здоровья.

Для получения помощи нужно обратиться на “горячую линию” Посольства Украины в Беларуси: +375 25 603 1184.

26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается осуществлять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Госпогранслужба должна прекратить оформление пассажиров, которые следуют из Беларуси или Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

Источник: Кабмин

Фото: Depositphotos

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