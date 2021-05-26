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Факты / Lifestyle / Здоровье
Наташа Тарчевська |

В Украине 3 395 новых случаев Covid-19, выздоровлений в четыре раза больше

В Украине 3 395 новых случаев Covid-19, выздоровлений в четыре раза больше

Утром 26 мая коронавирус в Украине подтвердился еще у 3 395 человек.

За прошедшие сутки было проведено более 71 тыс. тестирований. Госпитализация понадобилась 1 778 украинцам.

Умерли от коронавируса в Украине 49 893 пациента, 208 за последние сутки.

Выздоровели от Covid-19 уже 1,99 млн человек, 14 987 за последние сутки.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

Случаи/прививки от коронавируса в регионах

  • Киев — 385/521
  • Винницкая область — 97/511
  • Волынская область — 64/102
  • Днепропетровская область — 277/157
  • Донецкая область — 149/477
  • Житомирская область — 54/55
  • Закарпатская область — 83/225
  • Запорожская область — 219/199
  • Ивано-Франковская область — 54/330
  • Киевская область — 208/465
  • Кировоградская область — 73/63
  • Луганская область — 68/259
  • Львовская область — 172/268
  • Николаевская область — 154/141
  • Одесская область — 81/432
  • Полтавская область — 61/147
  • Ровенская область — 185/120
  • Сумская область — 93/36
  • Тернопольская область — 68/104
  • Харьковская область — 328/254
  • Херсонская область — 176/44
  • Хмельницкая область — 93/93
  • Черкасская область — 105/11
  • Черновицкая область — 54/140
  • Черниговская область — 94/67

Вакцинация в Украине

За прошедшие сутки, 25 мая, прививки от коронавируса в Украине получили еще 16 387 граждан.

Общее количество прививок возросло до 987 191.

Подробнее о вакцинации от коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

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