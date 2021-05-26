Утром 26 мая коронавирус в Украине подтвердился еще у 3 395 человек.
За прошедшие сутки было проведено более 71 тыс. тестирований. Госпитализация понадобилась 1 778 украинцам.
Умерли от коронавируса в Украине 49 893 пациента, 208 за последние сутки.
Выздоровели от Covid-19 уже 1,99 млн человек, 14 987 за последние сутки.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.
Случаи/прививки от коронавируса в регионах
- Киев — 385/521
- Винницкая область — 97/511
- Волынская область — 64/102
- Днепропетровская область — 277/157
- Донецкая область — 149/477
- Житомирская область — 54/55
- Закарпатская область — 83/225
- Запорожская область — 219/199
- Ивано-Франковская область — 54/330
- Киевская область — 208/465
- Кировоградская область — 73/63
- Луганская область — 68/259
- Львовская область — 172/268
- Николаевская область — 154/141
- Одесская область — 81/432
- Полтавская область — 61/147
- Ровенская область — 185/120
- Сумская область — 93/36
- Тернопольская область — 68/104
- Харьковская область — 328/254
- Херсонская область — 176/44
- Хмельницкая область — 93/93
- Черкасская область — 105/11
- Черновицкая область — 54/140
- Черниговская область — 94/67
Вакцинация в Украине
За прошедшие сутки, 25 мая, прививки от коронавируса в Украине получили еще 16 387 граждан.
Общее количество прививок возросло до 987 191.
Подробнее о вакцинации от коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.