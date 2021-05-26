Утром 26 мая коронавирус в Украине подтвердился еще у 3 395 человек.

За прошедшие сутки было проведено более 71 тыс. тестирований. Госпитализация понадобилась 1 778 украинцам.

Умерли от коронавируса в Украине 49 893 пациента, 208 за последние сутки.

Выздоровели от Covid-19 уже 1,99 млн человек, 14 987 за последние сутки.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

Случаи/прививки от коронавируса в регионах

Киев — 385/521

Винницкая область — 97/511

Волынская область — 64/102

Днепропетровская область — 277/157

Донецкая область — 149/477

Житомирская область — 54/55

Закарпатская область — 83/225

Запорожская область — 219/199

Ивано-Франковская область — 54/330

Киевская область — 208/465

Кировоградская область — 73/63

Луганская область — 68/259

Львовская область — 172/268

Николаевская область — 154/141

Одесская область — 81/432

Полтавская область — 61/147

Ровенская область — 185/120

Сумская область — 93/36

Тернопольская область — 68/104

Харьковская область — 328/254

Херсонская область — 176/44

Хмельницкая область — 93/93

Черкасская область — 105/11

Черновицкая область — 54/140

Черниговская область — 94/67

Вакцинация в Украине

За прошедшие сутки, 25 мая, прививки от коронавируса в Украине получили еще 16 387 граждан.

Общее количество прививок возросло до 987 191.

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