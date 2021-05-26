В Украине среднее количество новых случаев коронавируса будет уменьшаться. Такие показатели будут фиксировать в течение следующих двух недель.

Об этом свидетельствует прогноз развития эпидемии Сovid-19 в Украине на 26 мая апреля – 8 июня 2021 года Национальной академии наук.

На прошлой неделе среднее количество новых обнаружений уменьшилось до 3 767 человек в день. Ученые считают, что среднее количество новых случаев будет равно 3 442 в течение недели 26 мая — 1 июня 2021 года и 2914 — в течение недели 2-8 июня 2021 года.

— Количество новых случаев снижается на фоне сокращения объемов тестирования с опережением темпов такого сокращения. Скажем, число проведенных ПЦР-тестов за последнюю неделю снизилось на 18,4% по сравнению с неделей назад, но позитивность образцов также снизилась – до 13,5% за последние 7 дней против 15,4% неделю назад и 17,3% – две недели назад, — отметили в прогнозе.

Кроме того, ученые добавили, что в стране уменьшилось количество смертельных случаев от Covid-19.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 26 мая в Украине коронавирус обнаружили у 3 395 человек. От осложнений, которые вызвал Covid-19, за сутки умерли 208 пациентов, а выздоровели — 14 987 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

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